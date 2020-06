Pinot, Démare, Küng en Gaudu verlengen bij Groupama-FDJ donderdag 4 juni 2020 om 10:24

Thibaut Pinot heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Groupama-FDJ. De kopman ligt daardoor tot eind 2023 vast bij de Franse ploeg, waarvoor hij in 2010 debuteerde. Daarnaast hebben Stefan Küng (tot eind 2021), David Gaudu (tot eind 2022) en Arnaud Démare (tot eind 2023) hun contract verlengd.

“Ik weet heel goed dat er geen andere ploeg is waar ik zo tevreden en gelukkig zal zijn”, legt Pinot zijn keuze uit bij Le Parisien. “Het is een project dat nog niet is afgerond. Ik wil hier mijn loopbaan afsluiten. Het verlengen van mijn contract bij dit team was dus duidelijk. Iedereen wist, toen ik twee jaar geleden mijn contract verlengde, dat ik niet zou vertrekken. Ik hoor bij Groupama-FDJ.”

Pinot erkent dat de huidige situatie in het wielrennen heeft meegewogen. “We hebben een solide steun van de sponsoren, en die rust is nu ook te merken. Maar niet alleen financieel, maar ook het fundament staat. Ik ben iemand die van loyaliteit houd. Ik was nooit van plan om weg te gaan, zeker niet tijdens deze pauze. In twee weken waren de onderhandelingen afgerond, dat ging erg snel”, aldus de klimmer.

‘Over drie jaar in een Voeckler-rol’

Pinot wil nog drie jaar alles uit zichzelf halen. Daarna ziet hij zichzelf in een andere rol opereren. “In een rol zoals die van Thomas Voeckler, in een vrije rol en als koerskapitein waardoor ik ervaring kan overbrengen op jongeren. Dan wil ik graag met minder druk en meer plezier koersen. Maar de komende drie jaar wil ik de grootste wedstrijden winnen”, benadrukt hij. “Misschien wel de Tour de France…”

‘Nu ben ik niet bang meer voor de Tour’

Eind augustus staat Pinot aan de start van de verplaatste Tour, mits alles rondom het coronavirus goed gaat. “Ik was er bang voor, maar momenteel lijkt alles vrijgegeven te worden. We praten alweer over stranden en terrassen. Daarom geloof ik nu dat de Tour onder normale omstandigheden zal plaatsvinden”, voorspelt Pinot, die de Route de l’Occitanie en het Critérium du Dauphiné in aanloop rijdt.

“Ik richt mij eerst op het podium en daarna misschien wel hoger”, kijkt hij vooruit naar de Tour. “Ik wil mijzelf niet meer onder druk zetten. Jaren geleden was ik bang om over de Tour te praten. Nu ben ik niet bang meer voor de Tour. Het stoort mij niet, ook omdat ik weet wat het is om te falen in de Tour. Er zijn mooie momenten geweest en momenten van lijden geweest. Dat heb ik geaccepteerd.”