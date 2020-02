Thibaut Pinot: “Parijs-Nice is mijn eerste doel” maandag 17 februari 2020 om 16:07

Voor Thibaut Pinot is zijn zevende plaats in de Tour de la Provence geen reden tot paniek. De kopman van Groupama-FDJ had aan het begin van de rittenkoers buikproblemen, maar wist toch de ronde in de top-10 te eindigen. “Mijn eerste doelen zijn pas in maart, tijdens Parijs-Nice”, zegt Pinot tegen L’Équipe.

“Er is geen reden tot paniek voor mij. Ik moet rustig en geduldig blijven, ook al is dat niet mijn sterkste punt”, vertelt de Franse klimmer. “Deze week heb ik alles gegeven en werd ik verslagen door sterkere renners. Ik heb geen spijt. De Tour du Var zal een volgende test voor mij zijn. Er rijden ook andere kopmannen en het is een goed moment om mijzelf te meten.”

Ploegleider Philippe Mauduit kijkt met een goed gevoel terug het seizoensdebuut van Pinot in de Provence. “Hij heeft deze inspanning nodig om terug op zijn beste niveau te komen”, zegt hij. “Het zal nog een paar wedstrijden duren om de Thibaut van vorig jaar te vinden. Kijkend naar zijn trainingswaardes is hij fysiek terug op het niveau van vorig jaar.”