Thibaut Pinot in de bloei van zijn leven: “Maar dit is wellicht een verloren jaar” dinsdag 24 maart 2020 om 15:04

Thibaut Pinot is in de bloei van zijn sportieve leven, maar de Fransman zal vanwege het coronavirus de komende maanden niet kunnen schitteren als wielrenner. “Ik maak me wel zorgen om de Tour de France, al is wielrennen op dit moment volledig absurd”, zo vertelt hij in gesprek met France Télévisons.

De 29-jarige Pinot hoopt zijn landgenoten dit jaar in vervoering te brengen door de eerste Franse Tourwinnaar te worden sinds 1985, toen Bernard Hinault zijn vijfde en laatste Ronde van Frankrijk wist te winnen. “Het parcours van de aankomende Tour is echt op mijn lijf geschreven en ik voel dat ik op de toppen van mijn kunnen presteer.”

“Een jaar zonder grote ronde is een moeilijk jaar”, aldus Pinot, die echter wel realistisch genoeg is om te beseffen dat de 107e editie van de Tour wellicht zal worden uitgesteld, nu heel Europa in de ban is van het coronavirus. “Ik maak me wel zorgen als de Tour niet doorgaat, want dat betekent dat de situatie is verslechterd.”

Koersorganisator ASO zou er overigens alles aan doen om de Franse ronde door te laten gaan op de geplande data (27 juni-19 juli), maar Pinot beseft dat er veel belangrijkere zaken in het leven zijn. “Ik klaag daarom ook niet, we bevinden ons dit moment in een onwerkelijke situatie. Wielrennen stelt nu echt niks voor.”

Hometrainer

Pinot besloot na Parijs-Nice een korte rustperiode in te lassen, maar de klimmer zal binnenkort ook weer moeten trainen om zijn basisconditie te onderhouden. Een probleem: in Frankrijk is het vanwege een lockdown niet toegestaan om lange trainingstochten af te werken, waardoor ook Pinot is aangewezen op de hometrainer.

Waar Laurens De Vreese onlangs opzien baarde door maar liefst 368 kilometer op de rollen te rijden, is Pinot geen enorme fan van het apparaat. “Ik rijd maximaal anderhalf uur op de hometrainer. Ik kan niet zo goed binnen trainen, zeker als het buiten mooi weer is. Daarnaast ben ik van mening dat je niet al te lang op de hometrainer moet zitten, dat is niet goed.”