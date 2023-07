Thibaut Pinot dankbaar voor publieke steun: “Het was een gekkenhuis op de Petit Ballon”

Voor Thibaut Pinot was de Prijs voor de Strijdlust meer dan een troostprijs in de twintigste Tourrit. De Fransman reed op de Petit Ballon – in zijn thuisstreek – alleen vooruit, en werd daarbij gesteund door tal van fans, die op twee kilometer van de top zelfs een hele bocht voor hun chouchou inpalmden.

“Dit was uitzonderlijk”, liet Pinot in het flashinterview bij ASO optekenen. “Ik heb ongelooflijke gevoelens ervaren vandaag. Ik heb er alles aan gedaan om de etappe te winnen en ik denk dat ik daarbij de juiste tactiek heb gebruikt, maar ik miste de benen om de groep te volgen die uiteindelijk voor de ritzege streed.”

Toch kende de renner van Groupama-FDJ een fantastische dag. “Op de Petit Ballon was het een gekkenhuis. Ik heb de beste fans in de wereld, die me een moment hebben gegeven dat me voor altijd zal bijblijven. Dit gaat zo veel verder dan een resultaat: het is meer dan een ritzege. Ik ben ook blij dat ik de Tour met dit gevoel kan eindigen en heb getoond dat ik nog iets in me heb in mijn laatste Tour.”

