Tour 2023: Kippenvel! Fans schreeuwen solerende Pinot omhoog op Petit Ballon

Thibaut Pinot zal niet onopgemerkt afscheid nemen van de Ronde van Frankrijk. De Franse publiekslieveling is in de voorlaatste etappe van zijn allerlaatste Tour ten aanval getrokken en wordt daarbij voortgestuwd door zijn fans. Die zijn in grote getale aanwezig in de Vogezen, waar Pinot woonachtig is.

Pinot zat aanvankelijk niet mee met een kopgroep, maar wist op de Col de Grosse Pierre de sprong naar voren te maken. De vluchters kwamen met ruim een minuut voorsprong aan de voet van de Petit Ballon, de voorlaatste beklimming van de dag. Daar trok de 33-jarige renner al snel ten aanval. Op de top had hij een voorsprong meer dan twintig seconden op Tom Pidcock, Warren Barguil en Chris Harper, de eerste achtervolgers.

🚴🇫🇷 | Thibaut Pinot geeft de fans de show waar ze voor kwamen! 🤩🤩#TDF2023 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/jyOqVyc03g — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 22, 2023