Thibaut Pinot bemachtigt blauwe trui, maar: “Bergklassement is geen doel”

Thibaut Pinot is de nieuwe leider in het bergklassement van de Giro d’Italia, nadat hij in de derde etappe op twee beklimmingen de volle buit aan punten pakte. Toch is hij niet van plan om de blauwe trui te verdedigen. “De trui spreekt me aan, maar het is geen doel de komende drie weken”, zegt de klimmer op de sociale media van Groupama-FDJ.

Pinot wilde zichzelf ’trakteren’ na een moeilijke start van de Giro d’Italia. De Fransman heeft klassementsambities, maar reed zaterdag een tegenvallende tijdrit en verloor zondag tijd door de grote val in de finale. “Als het dragen van de bergtrui helpt om weer wat kleur in het team te brengen en ervoor zorgt dat we de rest van de eerste week een goede basis hebben, dan is dat behoorlijk cool. Het is een leuke bonus en het maakt me blij dat ik deze trui voor het eerst heb.’

“Dat ik voor de eerste keer in mijn carrière de bergtrui mag dragen in de Giro, de koers van mijn hart, schenkt me plezier. De blauwe trui spreekt me aan, maar het is geen doel de komende drie weken. Al kan ik tijdens de laatste week van de wedstrijd van mening veranderen. We zullen zien.”

Pinot vertelt dat het tempo hoog lag op de beklimmingen waar hij de punten pakte, maar dat de benen goed aanvoelde. “Morgen verwacht ik geen groot gevecht, maar er zullen ongetwijfeld gaten vallen, want de laatste klim is erg zwaar. Er gaat een grote strijd zijn om in de vlucht van de dag te zitten, want de roze trui zal morgen waarschijnlijk van schouders verwisselen.”

