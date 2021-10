Thibau Nys zit alweer op de fiets na val in Wereldbeker van Waterloo

Vier dagen na de operatie aan zijn gebroken sleutelbeen zit Thibau Nys alweer op de fiets. De 18-jarige veldrijder van Baloise Trek Lions deelde een video op social media waarop te zien is hoe hij door de Bondgenotenlaan, een van de grootste winkelstraten van Leuven fietst in zijn Europese kampioenstrui.

Nys kwam zondag ongelukkig ten val in de veldrit van Waterloo, de eerste wereldbekerwedstrijd van het nieuwe crossseizoen. Er werd meteen gevreesd voor een sleutelbeenbreuk, wat werd bevestigd door de röntgenfoto’s in het ziekenhuis. De jonge renner werd gerepatrieerd naar België en onderging dinsdag succesvol een operatie in het AZ Herentals.

Amper vier dagen na de operatie zit Nys dus alweer op zijn racefiets, maar het is nog onduidelijk wanneer hij weer mag koersen. “We hebben met dokter Claes (die de veldrijder opereerde, red.) afgesproken om over twee weken een check-up te laten doen. Dan zullen we samen bekijken wanneer een comeback in het veld mogelijk is”, zei Nys donderdag.