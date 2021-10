Thibau Nys succesvol geopereerd na sleutelbeenbreuk

Bij een lelijke valpartij in de eerste wereldbekermanche in Waterloo, afgelopen zondag, liep Thibau Nys een sleutelbeenbreuk op. De renner van Baloise Trek Lions werd vervolgens gerepatrieerd naar België en onderging dinsdag succesvol een operatie bij dr. Toon Claes in het AZ Herentals.

Voor de 18-jarige Nys was de wereldbekerwedstrijd van Waterloo zijn tweede veldrit van het seizoen, nadat hij zich vorige maand op de weg nog tot Europees kampioen bij de beloften had gekroond. Een week geleden was hij al twaalfde in de Sueperprestige van Gieten. Maar in de Amerikaanse cross ging het helemaal mis voor de jonge Belg. In de tweede ronde kwam hij ten val, waarna hij de wedstrijd moest verlaten.

Er werd meteen gevreesd voor een sleutelbeenbreuk, wat werd bevestigd door de röntgenfoto’s in het ziekenhuis. Inmiddels is hij met succes geopereerd aan zijn gebroken sleutelbeen. “Het is nu twee dagen na mijn operatie en ik voel me al een stuk beter. Dinsdag ben ik na mijn landing in Brussel meteen naar het AZ Herentals gereden. Ik had het geluk dat ik meteen op de operatietafel kon bij dokter Toon Claes”, aldus Nys.

Progressie

“De operatie is eigenlijk heel vlot verlopen. Ze hebben een plaatje aangebracht om het sleutelbeen te fixeren. De eerste momenten na de operatie voelde ik me nog heel moe. Ik heb veel geslapen de afgelopen 48 uur. De eerste nacht heb ik nog in het ziekenhuis doorgebracht. Twee dagen later voel ik wel al progressie. Ik kan meer bewegingen maken en de linkerarm voelt al flexibeler aan. Ik heb er goede hoop op dat ik dit weekend rustig op de rollen zal kunnen fietsen en stelselmatig kan opbouwen.”

Het is nog onduidelijk wanneer de jonge Nys weer mag koersen. “We hebben met dokter Claes afgesproken om over twee weken een check-up te laten doen. Dan zullen we samen bekijken wanneer een comeback in het veld mogelijk is.”