Thibau Nys zesde bij seizoensdebuut in het veld: “Hiervoor ben ik gekomen”

Interview

Thibau Nys reed met de Exact Cross Beringen zijn eerste cross van het veldritseizoen. De 19-jarige crosser kwam als zesde over de streep op de lastige omloop in Limburg. “De vijfde plaats zat er in, maar ik maakte een fout in de sprint. Even was er frustratie, maar het goede gevoel overheerst.”

De overwinning in Beringen ging overtuigend naar Eli Iserbyt, maar in de achtergrond toonden ook een aantal jonge renners zich. Met name Nys, Witse Meeussen en Jente Michels reden in de achtervolging op Pim Ronhaar, nog zo’n jonge crosser, en streden voor de vijfde plaats. “Ik had een goed gevoel vandaag. Ik ben ontzettend blij dat ik het gevoel had dat ik bevrijd kon koersen”, vertelde Nys na afloop aan WielerFlits.

Nys kon uiteindelijk sprinten voor de vijfde plaats, maar schoot in de laatste rechte lijn uit zijn klikpedaal. De renner van Baloise-Trek Lions kon wel nog herstellen en stelde daardoor zijn zesde plaats veilig. “Ik ben op mijn plek terechtgekomen, maar het is natuurlijk heel spijtig van die sprint. Ik denk dat die vijfde plaats er echt wel in zat. Uiteindelijk is het mijn eigen fout, maar dat is koers. Er was even frustratie, maar dat was maar van korte duur. Het goede gevoel overheerst.”

Duidelijk doel deze winter

“Ik had absoluut getekend voor een zesde plaats, zonder enige twijfel. Ik wilde op voorhand niet meteen een plaats in het hoofd hebben, dat is toch wel gevaarlijk bij je eerste cross van het seizoen. Op een omloop als vandaag is het bovendien moeilijk in te schatten”, ging Nys verder. “Dit is eigenlijk exact waarmee ik het seizoen wilde aftrappen. Het is veelbelovend voor de komende weken.”

De Vlaams-Brabander heeft een duidelijk doel dit seizoen: “Constant rondrijden en op die manier een top-10 plaats rijden, daarvoor kom ik dit seizoen. Ik wil echt proberen elke week zo constant mogelijk te finishen. Afgelopen jaren lukte me dat af en toe, maar er zat te weinig regelmaat in. Ik wil me elke week in die top-10 zetten”, is Nys ambitieus. Toch wil hij zichzelf ook niet al te veel druk opleggen. “Het zal natuurlijk niet elke week lukken, het kan niet elke week goed zijn.”

‘Stevig trainingsblok voor Amerika’

Nys trekt met zijn zesde plaats richting de maand oktober, waar de Exact Cross in Meulebeke en de Wereldbekers in Amerika op zijn programma staan. “Het is belangrijk om volgende week een stevig trainingsblok in te lassen. Eenmaal je in Amerika bent, kan je namelijk niet al te veel meer trainen. Je moet je aanpassen aan de jetlag, er zijn een aantal wedstrijden kort op elkaar en het is natuurlijk veel reizen. Het is belangrijk om goed te rusten.”