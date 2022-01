Thibau Nys voldoende hersteld voor WK veldrijden

Thibau Nys verschijnt volgende week aan de start van het WK veldrijden in Fayetteville. De jonge Belg is voldoende hersteld van de schouderblessure, die hij opliep bij een val tijdens het Belgisch kampioenschap in Middelkerke.

Nys was rond de jaarwisseling aan een sterke reeks bezig met overwinningen in de U23-crossen van Loenhout, Baal en Herentals. Tijdens het Belgisch kampioenschap in Middelkerke vorige week zondag kwam de 19-jarige veldrijder echter ongelukkig ten val en daarbij liep hij een blessure aan de schouder op. Ook had hij last van rugklachten. Zijn deelname aan het WK in Fayetteville was plotseling onzeker geworden.

Zijn schouderblessure is inmiddels voldoende hersteld om weer competitief te kunnen zijn, meldt zijn ploeg Baloise Trek Lions op social media. Nys kan dus gewoon van start gaan in de U23-cross op het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, die voor zaterdag 29 januari staat gepland. Hij maakt zaterdag zijn rentree in het veld, in de X²O Trofee Hamme. Nys heeft goede herinneringen aan de Flandriencross, die hij als junior in 2018 wist te winnen.

Great news! 🦁 Thibau Nys will be at the start of the U23 world championships in Fayetteville 🇺🇸🥳 His shoulder injury – which he sustained in a crash at the Belgian nationals – has recovered enough to be competitive. On Saturday Nys will resume competition in @X2OTrofee Hamme. pic.twitter.com/puVJR6owpu — Baloise Trek Lions (@Baloise_Trek) January 18, 2022