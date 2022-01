Thibau Nys vijfde bij rentree: “Ik had het nodig om nog eens à bloc te gaan”

Interview

Thibau Nys keerde vandaag met een vijfde plaats in de Flandriencross Hamme terug in het veld na zijn ongelukkige val twee weken geleden tijdens het Belgisch kampioenschap in Middelkerke. De tweedejaars belofte was tevreden en heeft geen last meer van zijn rug en schouder die hij bij zijn val kwetste.

Voor Nys was de Flandriencross Hamme de ideale voorbereiding op volgende week als hij aan de start verschijnt van het WK in Fayetteville. “Ik ben heel tevreden. Ik kon diepgaan en afzien, ik heb echt afgezien. Het was ideaal voor volgende week om nog eens een keer van het begin tot einde à bloc te gaan. Dat was wat ik nodig had. Ik wist ook dat ik niet 100% fris zou zijn, door de kleine inhaalslag die ik de afgelopen week moest maken. Dus dat was wel een beetje ingecalculeerd en daarom had ik op het einde van de wedstrijd een kleine terugval. Maar het is weer bloedproeven en dat had ik nodig, ik denk dat we op schema zitten.”

Morgen, tijdens de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide, komt Nys niet in actie. In plaats daarvan plant hij nog een redelijke training. “Niet te lang, want ik moet nog wel wat prikkelen omdat ik de echte prikkels nog wat heb gemist. Daarna is het rusten en staat alles in het teken van het WK. Daar ga ik normaal gesproken wel fris aan de start komen. Of hoeveel procent ik mezelf fysiek nu zou inschatten? Dat is moeilijk te zeggen. Ik ga zeker niet zeggen dat ik op mijn top ben zoals in Baal (op 1 januari, red.) en in Herentals (5 januari). Het zijn procentjes, maar heel ver zit ik er ook niet vandaan.”

Nys is voorzichtig over zijn eigen kansen voor de regenboogtrui in Fayetteville. Of ik mezelf nog als kandidaat-wereldkampioen zie? Dat is moeilijk te zeggen. Ik ga daar ook geen uitspraken over doen. Ik ben heel tevreden dat ik hier vandaag al sta en dat ik het gevoel heb dat ik mijn ding kon doen. Daar ben ik heel tevreden mee. Door mijn rug en schouder word ik niet meer geremd, daar boet ik echt 0,0 aan in. Alleen was mijn voorbereiding in de afgelopen weken natuurlijk iets minder dan gepland. Ik denk dat ik volgende week wel weer op punt sta. Dus over het algemeen ben ik heel tevreden over vandaag. Ik kan content terugblikken, en goed vooruitblikken ook.”

BK veldrijden

Tot slot ging Nys nog in op zijn ongelukkige BK veldrijden, waar hij voor zijn valpartij al vroeg in de cross op achterstand reed. “Ik denk dat als ik daar alles perfect doe, dat ik op dat parcours zeker moet kunnen meedoen voor het podium. Het was een beetje alles bij elkaar: ik was heel slecht in het zand en had een mindere dag. Voor de rest zou ik niet kunnen zeggen waaraan het lag dat het tegenviel. Kampioenschapsstress? Goh, dat zou kunnen. Maar ik denk dat ik de afgelopen jaren wel heb bewezen dat ik daar goed mee kan omgaan. Het was een beetje alles bij elkaar. Ik denk dat ik vandaag voor mezelf heb bevestigd en dat het volgende week alleen maar beter kan.”