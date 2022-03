Thibau Nys tot eind 2024 bij Baloise Trek

Thibau Nys (19), Europees beloftenkampioen op de weg, heeft zijn contract bij Baloise Trek Lions verlengd tot eind 2024. Het gaat wel over zijn veldritcampagnes. Ook Yentl Bekaert (22) blijft nog minstens een seizoen langer.

“Deze contractverlenging geeft me vertrouwen en zekerheid”, zegt Nys op de teamwebsite. “Ik ben op een vrij logische manier bij Baloise Trek Lions terechtgekomen, maar ik voel me hier echt thuis. Ik maak deel uit van een hechte groep waar ik helemaal mijn ding kan doen. Door de sterke band met renners en omkadering tillen we elkaar ook naar een steeds hoger niveau.”

“Het afgelopen crossseizoen was er een vol ups en downs. Het was knip-en plakwerk door een aantal valpartijen op scharniermomenten. Vooraf had ik er misschien net iets meer van verwacht, maar door de omstandigheden ben ik zeker content met bijvoorbeeld mijn podiumplekken op het EK en WK. De drie overwinningen bij de beloften in de kerstperiode en de podiumplek in de Sluitingsprijs in Oostmalle zorgden voor voldoening en motivatie met het oog op volgend seizoen.”

Lat niet te hoog

“Momenteel geniet ik nog even van vakantie, maar vorige week had ik al zin om weer op de fiets te springen. Ik kijk echt al uit naar komend wegseizoen. Ik wil de lat voor de buitenwereld niet te hoog leggen, maar wil vooral het vorige wegseizoen bevestigen. Voor mezelf zal ik al genoeg verwachtingen hebben.”

“Wedstrijden waar ik dit wegseizoen naar uitkijk? Ik denk spontaan aan Dwars door het Hageland, de Baloise Belgium Tour en de Tour de Wallonie. Maar ik wil eigenlijk elke wedstrijd goed zijn en zal koers per koers doelen opstellen. Ik hoop ook een aantal wegwedstrijden voor de nationale ploeg te rijden en dan zien we wel wat de toekomst op de weg brengt.”

Student Bekaert

Ook Yentl Bekaert verlengde zijn contract bij het team van Sven Nys voor een jaar. “Ik combineer het crossen met studies Elektronica-ICT aan de VIVES hogeschool. Dat maakte het afgelopen seizoen – mijn eerste bij de elite – niet altijd makkelijk. Aangezien de examenperiode in januari valt zorgt het in de drukke kerstperiode voor een bomvolle kalender. Soms moet ik dan keuzes maken. Een tikkeltje minder trainen heeft op dit niveau meteen consequenties”, aldus de West-Vlaming.

“In de periode van het WK had ik meer tijd om te trainen en dat leidde ook tot betere resultaten in de laatste crossen van het seizoen (11de in Gavere, 10de in Oostmalle). Daaruit haalde ik motivatie om er volgend seizoen weer vol tegenaan te gaan. Ik geloof zeker dat ik nog progressie kan boeken. Door een bachelorproef zal ik volgend seizoen zelf ook meer mijn studietijd kunnen spreiden.”

“Ik ben ondertussen al zeven jaar lid van de ploeg. Het is een plezante groep om deel van uit te maken en ik voel me hier goed. Ik ben blij dat ik in deze vertrouwde omgeving nog een seizoen extra kan afwerken.”