Thibau Nys teleurgesteld na tweede plek in Romandië: “Had de benen om te winnen”

Thibau Nys was woensdag dicht bij zijn eerste overwinning in de WorldTour. De 20-jarige Belg van Trek-Segafredo kwam in de eerste rit-in-lijn van de Ronde van Romandië als tweede over de streep, achter Ethan Vernon. “Ik ben toch wel teleurgesteld, want ik had de benen te winnen”, vertelde hij aan Eurosport na afloop.

“We hadden rugwind en het ging licht omhoog, dan is het lastig om een gat dicht te rijden in de sprint”, aldus Nys, die geen antwoord had op de sterke sprint van Vernon. “De finale was een beetje tricky om mij te positioneren, maar ik kreeg goede hulp van de ploeg om van voren te komen. Toen was het een kwestie van het juiste wiel kiezen.”

“Ik kan niet klagen over mijn sprint, want de power was daar. Ik miste denk ik een of twee plekken om te kunnen winnen. Maar dit is mooi om mee te beginnen”, zegt hij. Toch kan Nys ook blij zijn met zijn eerste top-3 plek van dit seizoen. “Het voelt wel dubbel, want ik voelde mij heel goed.”

Donderdag is er een nieuwe kans voor Nys. Op weg naar La Chaux-de-Fonds staan meerdere heuvels op het programma die hij mogelijk kan overleven. “We gaan het zien. Vandaag voelde ik mij goed op de klim”, zegt hij vol zelfvertrouwen. “Als ik morgen weer zo’n dag heb, dan is dat veelbelovend. Maar ik denk dat ik deze inspanningen wel ga voelen morgen.”

