Thibau Nys na zege in Zwitserland: “Ik leef op een wolk”

Thibau Nys won vanmiddag met overmacht de GP des Kantons Aargau. Na afloop was de Belg zelf ook verrast door zijn zege: "Dit is ongelooflijk. Als je me dit voor het seizoen had verteld, dan had ik je niet geloofd."

“Ik ben me ervan bewust dat een profcarrière met ups en downs zal gaan, maar het enige wat ik nu kan doen is genieten dat het goed gaat. Ik ben dankbaar voor de kansen die het team me geeft en ben blij dat ik het heb kunnen afmaken. Ik leef momenteel op een wolk en ik hoop dat dat nog even zo blijft.”

Om in Zwitserland om de zege te mogen sprinten, moest Nys eerst zeven keer de Rotberg overleven. Een zware opgave, maar de renner van Trek-Segafredo hield altijd vertrouwen op een goede afloop. “Ik voelde me goed en zei tegen de ploeg dat ik zou proberen om de laatste klim te overleven.”

“Baroncini bracht me uiteindelijk in kansrijke positie en ik had veel vertrouwen toen ik aanging. Dit was er een uit het boekje. Alles ging perfect in de laatste kilometer: van Baroncini die me door de laatste bocht bracht tot Gallopin die me daarvoor naar voren reed. Dit voelt geweldig.”

Serious stuff. The way Thibau Nys (20) didn’t give others too many chances was impressive. Nys took his second pro win at GP Kanton Aargau. Looking at the TOP10 list, seems that race belonged to something other than 1.1 category. #GPGippingen pic.twitter.com/Ozxzce8qva — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) June 9, 2023