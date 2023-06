Thibau Nys sprint naar de zege in GP des Kantons Aargau

Thibau Nys heeft de lastige GP des Kantons Aargau gewonnen. De Belg van Trek-Segafredo bleek 173 kilometer koers de snelste te zijn van een uitgedund peloton. Marc Hirschi en Pello Bilbao mochten met Nys mee het podium op. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Daags voor de Ronde van Zwitserland streed een sterk WorldTour-peloton om de zege in de GP des Kantons Aargau. De Zwitserse eendagskoers was net als voorgaande jaren een omloop rond Leuggern met de Rotberg (7,1 kilometer aan 3,8 procent) als scherprechter. Deze beklimming moest onderweg liefst zeven keer worden bedwongen.

Een vroege vlucht met onder meer Joshua Huppertz, Emanuel Zangerle, Jakob Schmidt, Corey Davis en Christoph Janssen reed in Zwitserland lange tijd een minuut of zes voor het peloton, maar viel op tachtig kilometer helemaal uit elkaar. Davis en Zangerle zouden het nog samen uitzingen tot 37 kilometer van de finish, maar werden daarna ingerekend door het peloton waar Finn Fisher-Black inmiddels ten aanval was getrokken.

Sprint op komst

De Nieuw-Zeelander reed een voorsprong bij elkaar van ongeveer dertig seconden en leek op een gegeven moment kansrijk te zijn voor de zege. De laatste keer Rotberg werd Fisher-Black echter teveel, waarna een peloton met krap dertig renners naar de meet in Leuggern reed en er gesprint zou worden.

Thibau Nys leek in deze groep, waarin ook toppers als Marc Hirschi, Gino Mäder, Benoît Cosnefroy, Pascal Eenkhoorn en George Bennett zich nog bevonden, de rappe man te zijn. De coureur van Trek-Segafredo zag dat ploegmaten Tony Gallopin en Filippo Baroncini zich in de slotfase volledig voor hem wegcijferden en aanvalspogingen van Victor Lafay en Hirschi teniet deden.

Nys maakt het af

In Leuggern beloonde Nys vervolgens het werk van zijn ploeggenoten. De Belg maakte het vakkundig af, voor Hirschi, Bilbao, en Marco Haller. Een aantal weken geleden won Nys ook al in de Ronde van Noorwegen.