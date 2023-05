Thibau Nys na leerzame ‘ontdekkingstocht’ in Noorwegen: “Mooie stap in carrière”

Thibau Nys kan zeer tevreden terugkijken op de Tour of Norway. De jonge Belg van Trek-Segafredo boekte op Noorse bodem niet alleen zijn eerste profzege, maar werd ook nog eens derde in het eindklassement.

Nys begon de vierdaagse rittenkoers door Noorwegen met een zesde plaats in de proloog en trok de goede lijn vervolgens door. Wat heet, in de voorlaatste rit naar Stavanger boekte hij met een sterke jump zelfs zijn eerste profoverwinning. In de overige etappes kwam hij als vierde en negende over de streep. In het eindklassement bleken – met INEOS Grenadiers-renners Ben Tulett en Magnus Sheffield – slechts twee renners beter.

De 20-jarige Nys keek vandaag op de ploegsite van Trek-Segafredo terug op de slotrit en zijn algehele optreden in de Ronde van Noorwegen. “Ik denk dat het best een mooie parcours was, maar in de finale was het zo hectisch. Ik had het gevoel dat iedereen nog met frisse benen zat in de finale, wat voor veel chaos zorgde. Het was echt volle bak koersen vanaf het begin van de lokale ronden.”

Nys zat in de finale net iets te ver, op het moment dat de sprint werd ingezet. “Het was door alle krappe bochten best lastig om gegroepeerd te rijden en in één lijn te blijven. In de laatste twee kilometer verloor ik het wiel van Jasper Stuyven. Ik zei tegen hem dat hij voor de aanval moest gaan, zoals we in de meeting hadden besproken, maar hij kreeg niet veel ruime. Ik probeerde nog naar voren te komen voor de sprint, maar ik zat iets te ver.”

De jonge renner kwam in de slotsprint niet verder dan de negende plek, maar dit mag de pret niet drukken. “Ik denk dat we blij mogen zijn met de afgelopen vier dagen. Ik heb veel geleerd. Ik heb wat fouten gemaakt, maar ook veel goede dingen gedaan. Hier kunnen we op voortborduren. Het is een mooie stap in mijn carrière”, aldus Nys.