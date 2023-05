Alexander Kristoff snelt naar zege in slotrit Tour of Norway, Tulett eindwinnaar

Ben Tulett mag zich eindwinnaar noemen van de Tour of Norway 2023. De leidende positie van de Brit kwam in de slotrit niet meer in gevaar. De laatste etappe werd in een sprint gewonnen door good old Alexander Kristoff, voor Tobias Lund Andresen en Jordi Meeus.

Het is wellicht een beetje ondergesneeuwd door de Giro d’Italia, maar vandaag stond alweer de slotetappe van de Tour of Norway op het programma. De vierdaagse wielerkoers werd afgesloten met een rit van en naar Stavanger. In en ten zuiden van deze ‘schaatsstad’ werden twee lokale omlopen afgewerkt, met de Undheim-klim (1,7 km aan 3,8%) en de Grisabakken (600 meter aan 8,2%, maximaal 14%) als mogelijke scherprechters. De renners moesten deze laatste klim zelfs drie keer omhoog.

De Bondt en Ghys mee in sterke kopgroep

Met Ben Tulett in de leiderstrui, begonnen de renners rond het middaguur aan de 151,2 kilometer lange slotrit. Het was vervolgens niet lang wachten op de vlucht van de dag. Negen renners sloegen de handen in elkaar en reden een maximale voorsprong bijeen van zo’n twee minuten. Dries De Bondt, Joel Nicolau en Manuele Tarozzi gingen – net als in de rit van zondag – in de aanval en kregen het gezelschap van Robbe Ghys, Jefferson Alveiro Cepeda, Chad Haga, Arno Claeys, Oliver Knudsen en Torbjørn Andre Røed.

Alpecin-Deceuninck was voorin goed vertegenwoordigd met De Bondt en Ghys en ook Caja Rural-Seguros RGA had twee mannen in de kopgroep met Nicolau en Cepeda. Verder waren ook Human Powered Health (Haga), Green-Project-Bardiani CSF-Faizanè (Tarrozi), Team Flanders-Baloise (Claeys), Leopard TOGT Pro Cycling (Knudsen) en Above & Beyond Cancer Cycling p/b Bike World (Andre Røed) van de partij. In het peloton zagen we vooral de mannen van INEOS Grenadiers, in dienst van leider Tulett, op kop rijden.

Spektakel op slotcircuit

De Ecuadoraanse klimmer Cepeda was in de kopgroep – op iets minder dan twee minuten – de best geplaatste renner in het algemeen klassement, en dus kregen de vluchters niet al te veel ruimte van het peloton. Cepeda mocht zich op een bepaald moment wel even de virtuele leider noemen, maar de voorsprong smolt al snel weer als sneeuw voor de Scandinavische zon. De Bondt en co verweerden zich wel kranig, maar de vluchters werden op de lokale omloop in Stavanger toch gewoon ingerekend.

In het peloton nam de nervositeit zienderogen toe, vooral als de beklimming van Grisabakken (600 meter aan 8,2%, maximaal 14%) weer eens opdoemde. Na de tweede passage over deze klim was het peloton in twee stukken gebroken, maar in de vlakkere kilometers naar de finish kwam alles toch weer samen. Het moest met andere woorden gebeuren op de laatste keer Grisabakken. Vlak voor de top zagen we een demarrage van Mike Teunissen, maar de ritwinnaar in Hovden werd nog geremonteerd door Mathias Vacek.

Geen afscheiding op Grisabakken, Kristoff primus

De jonge Tsjech kwam als eerste over de top van de Grisabakken, voor Teunissen en leider Tulett, maar de verschillen waren beperkt. In de vlakkere finale was er kortom nog wel tijd om de boel te organiseren en dus leken we gewoon af te stevenen op een sprint. Bart Lemmen had echter andere plannen. De Nederlandse hardrijder van Human Powered Health hoopte met een late uitval nog op de verrassing te spelen, maar kreeg geen ruimte. Een sprint moest vervolgens beslissen over winst en verlies.

Na een razendsnelle, bochtige en verraderlijke laatste kilometer ging het tussen Kristoff, Lund Andresen en Meeus. De ervaren Kristoff beschikte over de beste jump en won zo voor de Deen en de Belg. De 35-jarige renner van Uno-X boekte zo – nadat hij eerder dit jaar al succesvol was in de Volta ao Algarve – voor eigen volk zijn tweede zege van het seizoen. Marijn van den Berg (5e) en Tim van Dijke (6e) finishten ook nog in de top-10. Thibau Nys, zondag nog ritwinnaar, kwam nu niet verder dan een negende stek.

Ben Tulett wist de laatste kilometers zonder kleerscheuren af te werken en mag zich na vier dagen dus eindwinnaar noemen van de Tour of Norway. De jonge Brit werd op het eindpodium vergezeld door zijn ploeggenoot Magnus Sheffield (2e) en Nys, die knap als derde finisht in het eindklassement.