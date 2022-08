Thibau Nys maakt debuut bij Trek-Segafredo in Tour de l’Ain: “Voelt onwerkelijk aan”

Thibau Nys maakt dinsdag zijn debuut in het shirt van Trek-Segafredo, als stagiair. De 19-jarige Vlaams Brabander gaat van start in de Tour de l’Ain. “6 jaar geleden vergezelde ik de renners van Trek-Segafredo tijdens een rustig fietstochtje. Ik keek toen enorm op naar al die renners op hun rode Trek-fiets. Het was een onvergetelijke dag.”

Sinds 1 augustus is Nys stagiair bij Trek-Segafredo, vanaf volgend jaar wordt hij volwaardig prof bij de ploeg van onder meer Mads Pedersen, Bauke Mollema en Jasper Stuyven. Samen met Gianluca Brambilla, Markus Hoelgaard, Alexander Kamp, Mattias Skjelmose Jensen en Julien Bernard gaat Nys in actie komen in de Tour de l’Ain. De Franse etappekoers (2.1) gaat dinsdag van start en duurt tot en met donderdag.

“6 jaar geleden vergezelde ik de renners van Trek-Segafredo tijdens een rustig fietstochtje. Ik keek toen enorm op naar al die renners op hun rode Trek-fiets. Het was een onvergetelijke dag”, aldus Nys op Instagram. “Vandaag nam ik het vliegtuig naar Lyon om mijn eerste wedstrijd met datzelfde team te rijden. Het voelt onwerkelijk aan. Let’s rock this.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Thibau Nys (@thibau_nys)