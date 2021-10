Thibau Nys keert in Koppenbergcross terug na sleutelbeenbreuk

Thibau Nys is zeer snel hersteld van de sleutelbeenbreuk die hij opliep in de Wereldbeker van Waterloo. De talentvolle crosser van Baloise Trek Lions zal volgende week maandag, in de Koppenbergcross, zijn rentree maken in het veld. “Dat had in principe zelfs afgelopen weekend al gekund”, vertelt zijn trainer Paul Van den Bosch aan Het Laatste Nieuws.

De valpartij van Nys was op 10 oktober, en op 1 november zal hij weer zijn opwachting maken. Een snelle revalidatie dus. “De gevolgen van zijn val zijn geweken, er sluimeren geen naweeën meer”, aldus Van den Bosch. “Toch bouwden we nog wat voorzichtigheid in. En maakten we van de gelegenheid gebruik om zijn basis extra aan te scherpen met goeie, doorgedreven trainingen op de weg.”

“Thibau miste weliswaar twee crossen, maar zat vier dagen na zijn operatie alweer op de fiets en kon een stevige trainingsweek afwerken terwijl andere renners herstelden van hun Amerikaanse jetlag. Ook de komende week zal hij nog verder kunnen opbouwen”, vindt de trainer. “Het gebrek aan wedstrijdritme zou hem op de Koppenberg wel wat parten kunnen spelen, maar met zijn solide basis zie ik hem op langere termijn wel renderen.”

Selectie voor EK veldrijden

Na de Koppenbergcross (X2O Trofee) volgt al snel het EK veldrijden in Drenthe. Bondscoach Sven Vanthourenhout bevestigt dat Nys junior in de selectie zit van de U23-categorie. “Voor mij hoefde hij zelfs de Koppenbergcross niet te rijden om zeker te zijn van zijn EK-ticket. Oké, hij is er enkele dagen uit geweest na die val. Maar misschien was dat ook niet slecht na zijn drukke zomer en zal dat hem de plotse omschakeling naar de cross nu nog beter doen verteren”, aldus Vanthourenhout in HLN.