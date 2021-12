Thibau Nys: “Ik ben nog nooit zo sterk geweest, maar mentaal heb ik het zwaar”

De DNF van Thibau Nys zondag in Namen was een opvallende. Na een sterk begin van het crossseizoen, met een derde plaats op het EK bij de beloften en in de Koppenbergcross, valt deze uitslag van de 19-jarige renner van Baloise Trek Lions tegen. “Ik heb het gevoel dat ik mezelf geen pijn kan doen”, zegt Nys gesprek met DirectVelo.

Dat terwijl de Belg aangeeft in goede vorm te verkeren. “Ik ben pas net teruggekeerd van een trainingskamp op Mallorca met onder meer Lars van der Haar. Daar voelde ik me echt uitstekend. Ik ben zelfs nog nooit zo sterk geweest. Ik heb er wattagerecords verbroken. Geen enkele renner binnen de ploeg heeft het ooit zo goed gedaan als ik vorige week”, gaat hij verder.

Wat is dan het probleem? Nys had zondag het gevoel niet tot het gaatje te kunnen gaan. “Mentaal is het erg zwaar, misschien nog wel moeilijker dan vorig jaar. Vorige winter had ik gewoon geen goede benen, maar nu heb ik het gevoel dat ik mezelf geen pijn kan doen tijdens de race. Ik zal hier echt een oplossing voor moeten vinden.”

“Ik heb veel meer in mijn mars dan ik in Namen heb laten zien”, eindigt hij. “Het komt wel goed, want ik heb vertrouwen in de toekomst. Het is een kwestie van tijd. De mensen om me heen zullen me helpen, misschien moet ik wel met een andere minste naar de volgende races komen.”