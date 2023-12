Zeger Schaeken • donderdag 28 december 2023 om 22:55

Thibau Nys heeft kneuzing op zijn knie: “Ziekenhuis bezoeken voor foto’s is voorlopig niet nodig”

Interview Thibau Nys heeft een kneuzing opgelopen op zijn knie. De jonge crosser van Baloise Trek Lions kwam ten val op de schuine kant in de Superprestige in Diegem, waarna hij de strijd meteen moest staken. “Hij kon zijn knie in eerste instantie niet meer bewegen”, vertelde ploegdokter Jan Mathieu aan WielerFlits.

Nys was bezig aan een prima wedstrijd toen hij ten val kwam. Wat gebeurde er precies? “Op de schuine kant zakte hij weg met de fiets en toen viel hij op zijn knie. Het was meteen wat dikker onder zijn knie en in het begin kon hij zijn knie ook niet meer bewegen. Daarom heeft hij besloten om meteen af te stappen.”

Meteen na het voorval schoot ploegdokter Mathieu ten hulp. Er werd ijs gelegd op Nys zijn knie om de zwelling tegen te gaan. “Door het ijs zit er al weer wat beweging in. Maar ik heb in ieder geval vastgesteld dat hij een kneuzing heeft op zijn knie, juist naast een van de pezen. Als je dan kracht zet, doet dat echt wel pijn. Het zal een serieuze impact geweest zijn.”

“Naar alle waarschijnlijkheid zal zijn knie nu opstijven, maar hopelijk doet het ijs zijn werk. Dat zal hij de hele avond op zijn knie moeten leggen. Een bezoek aan het ziekenhuis om foto’s te laten maken is momenteel niet nodig. Eventueel kunnen we dat morgen nog doen, maar ik denk niet dat dat nodig zal zijn. Na een nachtje slapen zullen we al meer weten.” Het is momenteel dus nog niet duidelijk of Nys aan de start zal staan in zijn thuiscross in Baal.