donderdag 28 december 2023 om 17:37

Thibau Nys klaar voor zijn laatste cross van 2023: “Ik ben altijd hongerig”

Video Thibau Nys komt vrijdag en zaterdag niet in actie in de Exact Cross Loenhout en de Wereldbeker Hulst. De Superprestige Diegem van vanavond is dus zijn laatste cross van 2023. Een wedstrijd die hem goed moet goed liggen, lijkt het. “Ik rij hier echt heel graag”, bevestigde hij voor de start in gesprek met WielerFlits.

“Zowel het parcours als de sfeer is geweldig. Het is iets wat ik heel goed kan en wat vandaag normaal gezien wel moet lukken”, aldus de renner van Baloise Trek Lions, die zijn voorbije crossen ‘wel goed’ noemde. “Antwerpen was zowel fysiek als mentaal een opsteker. Van Gavere had ik iets meer verwacht, vooral van het gevoel dan. Ik had niet het gevoel dat ik helemaal hersteld was van Antwerpen. Het duurde iets langer dan verwacht. Maar ik voelde me vandaag en gisteren wel echt heel goed, dus ik ga er vanuit dat het vandaag wel iets beter gaat zijn.”

De eerstvolgende cross van Nys, na de Superprestige Diegem, is een thuiswedstrijd: de X2O Trofee Baal, op 1 januari. “Daarna volgen Koksijde en Gullegem, en dan naar het Belgisch kampioenschap. Het is een mooi programma nog. Of het BK mijn cross wordt? Dat is heel moeilijk te zeggen. Ik ga eerst proberen om in de komende crossen terug de aansluiting te maken met de top, want daar ben ik ook nog lang niet. Daarna kunnen we misschien gaan denken aan dat Belgische kampioenschap. Maar er is nog een lange weg te gaan.”

Nys begon uitstekend aan het veldritseizoen, maar hij kon zijn knalstart de laatste weken geen vervolg geven. Dat gegeven maakt hem niet per se extra hongerig. “Ik ben altijd heel hongerig. Dat is nu niet extra dan anders. Het gevoel is gewoon heel goed en ik kijk er naar uit om te starten vandaag en het beste van mezelf te geven.”