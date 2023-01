Thibau Nys derde op BK: “Een van de mooiste dingen die ik al heb gepresteerd”

Achter Laurens Sweeck en de uiteindelijke winnaar Michael Vanthourenhout, eindigde Thibau Nys als derde op het BK veldrijden in Lokeren. Met die prestatie was de 20-jarige renner van Baloise-Trek Lions zeer blij. “Het is geweldig. Dit is een van de mooiste dingen die ik al heb gepresteerd”, zei Nys in het flashinterview na afloop.

“Ik ben enorm trots op mezelf. Ik besef het nog niet, het moet nog doordringen”, vervolgde de jongeling, die vrijwel de hele cross in zijn eentje reed. “Voor een groot stuk heb ik dit zelf afgedwongen. Er was ook de zware val van Eli Iserbyt, die daardoor achteruitgeslagen werd. Die twee dingen samen zorgen dat ik op het podium eindig.”

Nys schoot in Lokeren uitstekend uit de startblokken en dook als eerste het veld in. “Dat was niet bewust. Het was een korte startstrook en ik wist dat mijn explosiviteit daar goed van pas zou komen.” Nog in de eerste ronde moest hij Vanthourenhout en Sweeck laten gaan, maar daar maakte hij zich niet druk om. “Ik wist dat de eerst twee een paar kilometer per uur te snel reden. Ik ben er nooit mee bezig geweest om naar hen toe te rijden.”