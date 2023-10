dinsdag 3 oktober 2023 om 18:30

Theuns ‘zeer ontgoocheld’ met tweede plek: “Dacht echt dat ik op weg was naar de zege”

Edward Theuns was vandaag erg dicht bij de zege in Binche-Chimay-Binche, maar had waarschijnlijk geen rekening meer gehouden met een ultieme remonte van Lucca Mozzato. De Italiaan wist Theuns in de laatste 50 meter van de koers nog te passeren en dus moet de renner van Lidl-Trek genoegen nemen met een tweede plaats.

Theuns leek na een sprint van stervende zwanen aan het langste eind te trekken, maar de voor Arkéa-Samsic uitkomende Mozzato beschikte uiteindelijk over een net iets betere timing. “Ik ben toch wel zeer ontgoocheld”, was de eerste reactie van Theuns voor de camera van RTBF.

“Toen ik Søren Kragh Andersen passeerde, dacht ik dat ik op weg was naar de overwinning. Ik reed met nog vijftig meter te gaan nog altijd aan de leiding, en had echt het gevoel dat ik ging winnen. Als er dan nog een renner je passeert, is dat jammer. Maar ik zat wel op mijn limiet. Hij had nog iets meer in de tank.”

De 32-jarige Theuns was erg gebrand op de zege, aangezien zijn ploeg Lidl-Trek volledig zijn kaart trok. “Het team had erg veel vertrouwen in mij. Misschien iets meer dan ikzelf”, kon hij ook nog lachen. “Het is jammer, maar ik heb wel laten zien dat ik in vorm ben. En er komen deze week nog twee kansen aan”, doelt de Belg op Parijs-Bourges (5 oktober) en Parijs – Tours (8 oktober).