Théo Delacroix breekt sleutelbeen door foutparkeerder

Vervelend nieuws voor Théo Delacroix. De jonge Franse renner van Circus-Wanty Gobert botste in de eendaagse Parijs-Chauny tegen een foutgeparkeerde auto en brak daarbij zijn sleutelbeen.

Delacroix werd na het ongeval naar het ziekenhuis overgebracht om zijn knie te laten hechten. In de eerste berichten vanuit het Belgische ProTeam werd al gevreesd voor een sleutelbeenbreuk en een hersenschudding. ’s Avonds werd de sleutelbeenbreuk door de ploeg bevestigd. De 21-jarige renner wordt geopereerd in Besançon.

Pas sinds 1 augustus maakt Delacroix deel uit van de selectie van Circus-Wanty Gobert, dat hem overnam van de opleidingsploeg CC Etupes. Sindsdien ging hij van start in onder meer La Route d’Occitanie, Gran Piemonte, de Ronde van Lombardije, de Giro dell’Emilia en een handvol Franse eendagswedstrijden.

Bad news is confirmed: our neopro @TheoDelacr0ix 🇫🇷 broke his collarbone when he crashed into an illegally parked car at #parischauny

Théo will be operated in Besançon 🏥

Heal soon!

