maandag 25 september 2023 om 14:25

Gevaarlijke taferelen in Parijs-Chauny? Dimitri Peyskens deelt opvallende beelden

Waar Jasper Philipsen na afloop van Parijs-Chauny vooral blij was met zijn veertiende zege van het seizoen, was een andere Belg – Dimitri Peyskens – minder gelukkig. De renner van Bingoal WB is duidelijk niet opgezet met het gedrag van de koersmotards.

De 31-jarige Peyskens heeft op X, voorheen Twitter, een video gedeeld waarop te zien is hoe een motard via de graskant probeert (en er uiteindelijk in slaagt) het peloton in te halen. “Wanneer motards vergeten dat ze in koers zijn om onze veiligheid te waarborgen”, is de renner sarcastisch.

Een ex-collega van Peyskens, Steve Chainel, dient de Belg op X echter van repliek. “Er zijn te veel renners die geen respect hebben voor motards die het peloton willen passeren voor ONZE veiligheid”, is de oud-veldrijder en wegrenner van mening.

Peyskens is het op zijn beurt duidelijk niet eens met de Fransman. “Daar ben ik het mee eens, maar als je daarmee aangeeft dat dit gedrag correct is… Dan is het beter dat we deze discussie nu beëindigen. Dit is het nemen van onnodige risico’s. Als je het peloton wil passeren op het moment dat de nervositeit erg groot is om in goede positie te beginnen aan een smalle passage of beklimming, dan begrijp je het niet.”

Veiligheidsvraagstuk

De laatste maanden is er in de wielersport veel te doen over de veiligheid in de koers. Na het tragische ongeval van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland kwam de discussie in een stroomversnelling en inmiddels is er een nieuw initiatief in de wielersport – genaamd SafeR – gelanceerd. Dat project moet ervoor zorgen dat de kans op zware valpartijen in het wielrennen drastisch verkleind wordt.