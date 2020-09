Nacer Bouhanni wint Parijs-Chauny, Danny van Poppel derde zondag 27 september 2020 om 17:23

Nacer Bouhanni heeft zondag de overwinning gegrepen in de Franse eendagskoers Parijs-Chauny. De sprinter van Arkéa-Samsic was veruit de snelste in de massasprint. Hij versloeg Alexander Krieger (Alpecin-Fenix) en Danny van Poppel (Circus-Wanty Gobert).

Een vroege aanvalspoging van Frans kampioen Arnaud Démare werd in de kiem gesmoord, waarna een zestal met daarbij drie Nederlanders wel de ruimte kreeg van het peloton.

Jan-Willem van Schip (BEAT Cycling Club) reed samen met Quentin Jauregui (AG2R La Mondiale), Mathijs Paasschens (Biogoal-Wallonie Bruxelles), Alfdan De Decker (Circus-Wanty Gobert), Tim Naberman (Team Sunweb Development) en Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) drie minuten weg van het peloton.

De zes wisten hun voorsprong uit te bouwen richting de vijf minuten. Groupama-FDJ en Arkéa-Samsic, die het tempo bepaalden in het peloton, stonden dat toe maar hadden de controle in handen. Uiteindelijk werden de laatste vluchters op twee kilometer van de finish gegrepen, waarna Nacer Bouhanni met een lange sprint in een bochtige finale de overwinning wist te pakken.