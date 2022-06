Thalita de Jong terug in de WorldTour: “Mijn niveau is in orde”

Thalita de Jong is weer terug in de WorldTour, nadat een contractbreuk met Chevalmeire er begin dit jaar voor zorgde dat de renster zonder UCI-ploeg kwam te zitten. Eerder deze maand maakte De Jong haar rentree al in de Women’s Tour namens Liv Racing Xstra. Haar doelen dit jaar zijn het NK vandaag en de Giro d’Italia.

“Mijn niveau is in orde”, vertelt De Jong aan BNdeStem. “De Women’s Tour was gelijk serieus koers en dan weet je weer waar je in terecht bent gekomen. Het niveau in de WorldTour is gewoon mega hoog. Ik was er niet bang voor, maar het was wel even wennen aan de andere manier van koersen. Die is veel professioneler en veiliger. Het grootste verschil is echter dat je als ploeg rijdt. Voor mij is dat een fijner gevoel van koersen. Ik ben het jarenlang gewend geweest om bij de kleinere teams in mijn eentje te moeten rijden. Dat kan ook leuk zijn omdat je dan naar niemand hoeft om te kijken. Maar met een ploegentactiek kom je gewoon veel verder. Ook al vreet het energie om elkaar steeds te moeten opzoeken. Ik was dat de laatste jaren totaal niet meer gewend.”

“Ik ben de Women’s Tour ingestapt met het idee dat het NK en de Giro de hogere doelen voor mij zijn. Maar toch heb ik me nog kunnen laten zien. Zo ben ik mooi gefinisht op de Black Mountain en heb ik nog een dag in de kopgroep gezeten. Het heeft me een boost gegeven, nu moet alles nog samenvallen”, eindigt ze.