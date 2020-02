Tevreden Philippe Gilbert na Omloop: “Dit was een prima training” zaterdag 29 februari 2020 om 19:15

Philippe Gilbert, die vooraf al aangaf dat de conditie nog niet voldoende was om een hoofdrol te spelen in Omloop Het Nieuwsblad, reed tussen Gent en Ninove een tijdlang achter de feiten aan. De laatste twee koersuren bewees hij dat hij op het goede spoor richting topvorm zit. “Ik heb goed getraind”, klonk het achteraf.

Philippe Gilbert bolde in Ninove als achtste over de finish. En dat was een mooie ereplaats voor iemand die uren achter de feiten had aangereden. “Het was gecompliceerd vandaag”, begon hij zijn relaas. “Enerzijds omdat ik totaal geen wedstrijdinformatie had, want mijn radioverbinding werkte niet. Anderzijds omdat deze wedstrijd voor mij nog iets te vroeg kwam, zoals verwacht.”

Tussen de Ronde van Valencia en de Volta ao Algarve was Gilbert ziek geworden. Ondertussen is hij hersteld, maar de vorm is nog niet top. “En tijdens de eerste koersuren had ik last van de kou. Vooral de regen zorgde voor bevroren handen. Het duurde twee uur voor ik het opnieuw warm kreeg. Tot dan heb ik mij beperkt tot volgen.” Hij was dan al ver achterop geraakt, maar hij knokte zich toch terug in de koers.

Tirreno of Parijs-Nice

“Ik verzeilde in een groep op minuten van de groep met Van Avermaet en Van Aert, maar samen met onder meer Teuns en Drucker zijn we blijven rijden. Het draaide goed rond en de motivatie groeide toen we in de verte de volgwagens voor ons zagen uitrijden. Dat we nog konden terugkeren is een goed signaal. Dit is een goede training geweest”, klonk het hoopvol. “De kopgroep was toen wel al te ver weg. En met Deceuninck-Quick-Step, Jumbo-Visma, CCC en Trek waren te veel sterke blokken vertegenwoordigd.”

Gilbert heeft de komende weken alle Italiaanse wedstrijden op de agenda staan. Tenminste, als de gevolgen van het coronavirus geen roet in het eten gooien. “Dinsdag zou er een meeting zijn met organisator RCS en de UCI. Ik hoop dat dan snel een beslissing valt over het al dan niet doorgaan ervan. Als de wedstrijden worden afgelast, rijd ik Parijs-Nice. Zodra de eerste geruchten van het coronavirus kwamen, heb ik me – als reserve – ingeschreven voor de Franse rittenkoers. Maar dinsdagavond hoop ik wel op een definitieve beslissing, want woensdagochtend vertrekt het materiaal al naar Frankrijk.”