Teuns en Colbrelli leiden Bahrain McLaren in Openingsweekend donderdag 27 februari 2020 om 10:29

Bahrain McLaren rekent in het Openingsweekend op Dylan Teuns en Sonny Colbrelli. Zij worden door de WorldTour-ploeg naar voren geschoven in de Omloop Het Nieuwsblad. Voor Kuurne-Brussel-Kuurne gaan alle ballen op de Italiaanse sprinter. Phil Bauhaus vervangt dan Teuns.

In de Omloop worden Teuns en Colbrelli onder meer bijgestaan door Marcel Sieberg, Heinrich Haussler en Grega Bole. “Ik ben heel blij met de start van mijn seizoen en de vorm waarin ik verkeer”, kijkt Teuns vooruit. Vorig jaar werd hij nog vijfde in de Omloop. “Ik ben gemotiveerd om het Openingsweekend in België goed te beginnen. Deze koersen geven mij kippenvel met het vele publiek.”

Het seizoen van Teuns is inderdaad goed begonnen, met ritwinst in de tijdrit van de Ruta del Sol als uitschieter. De heuvelspecialist werd er vijfde in het klassement. Binnen de ploegleiding is het vertrouwen groot in Teuns: manager Rod Ellingworth wil zijn contract verlengen.

Selectie Bahrain McLaren voor de Omloop Het Nieuwsblad (29 februari)

Grega Bole

Sonny Colbrelli

Heinrich Haussler

Luka Pibernik

Marcel Sieberg

Dylan Teuns

Fred Wright

Selectie Bahrain McLaren voor Kuurne-Brussel-Kuurne (1 maart)

Phil Bauhaus

Grega Bole

Sonny Colbrelli

Heinrich Haussler

Luka Pibernik

Marcel Sieberg

Fred Wright