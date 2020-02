Bahrain McLaren hoopt Dylan Teuns langer aan zich te binden dinsdag 25 februari 2020 om 14:23

Als het aan Rod Ellingworth ligt, verlengt Dylan Teuns zijn aflopende contract bij Bahrain McLaren. Dat laat de Britse manager weten aan Cyclingnews. “We zullen het zo snel mogelijk hebben over zijn toekomst”, zo vertelt Ellingworth, die meer renners wil verleiden tot een langer verblijf bij de WorldTour-ploeg.

De 27-jarige Teuns is bezig aan zijn tweede seizoen bij Bahrain McLaren. Vorig jaar won hij een etappe in het Critérium du Dauphiné en de Tour de France en mocht hij één dag de rode leiderstrui dragen in de Vuelta a España. Daarnaast werd hij vijfde in Omloop Het Nieuwsblad en reed hij naar enkele korte klasseringen in rittenkoersen.

De Belg is ook uitstekend begonnen aan het wielerseizoen 2020. Zo won hij afgelopen zondag nog de individuele tijdrit in de Ruta del Sol. Reden genoeg voor Ellingworth om in gesprek te gaan met Teuns. “Het doel is altijd om de talentvolle renners aan boord te houden. De coureurs kennen de visie van de ploeg. Het is aan hen om te beslissen.”

Ellingworth hoopt naast Teuns ook Ivan García langer aan zich te binden. De snelle Spanjaard – die ook een voorliefde heeft voor de voorjaarsklassiekers – beschikt eveneens over een aflopend contract. “We hebben veertien renners met een contract tot het einde van dit seizoen. Ik ben duidelijk tegen de coureurs die we willen behouden. We kennen onze koers en zijn al druk aan het plannen.”