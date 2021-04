Teunissen maakt rentree in Ronde van Hongarije, aan de zijde van Groenewegen

Mike Teunissen wil op 12 mei terugkeren in het wielerpeloton. De renner van Jumbo-Visma mikt op een rentree in de Ronde van Hongarije (12-16 mei), zo laat hij weten aan het Algemeen Dagblad. De Ronde van Hongarije is ook de eerste koers van Dylan Groenewegen sinds zijn schorsing.

Teunissen keert in Hongarije dus samen met Groenewegen terug in koers. “Het is mooi om daar samen met Dylan naar toe te werken. Ik denk dat we vooraf samen een trainingskamp zullen beleggen. Hij komt terug uit een moeilijke situatie en voor mij wordt het ook bijzonder. We hopen de draad weer op te pakken, met Dylan als afmaker. Het is wel iets om naar uit te kijken.”

Teunissen kwam in aanloop naar het seizoen ten val op trainingsstage op Tenerife. De 28-jarige renner reed in een afdaling over een steen en maakte op hoge snelheid kennis met het asfalt. Vrij snel daarna bleek dat er een spier was ingescheurd in zijn bovenbeen. Teunissen, voor wie een belangrijke rol was weggelegd in de klassiekerploeg van Jumbo-Visma, moest uiteindelijk passen voor de kasseiklassiekers.

Herstel

Teunissen werkt momenteel hard aan zijn herstel, zo geeft hij mee aan het AD. De klassiekerrenner werkt nu langzaam toe naar ‘fatsoenlijke’ duurtrainingen van 5 tot 6 uur. “Voorlopig gaat alles goed. Het harde werken wordt beloond. Het begint weer ergens op te lijken”, aldus Teunissen, die nog steeds op de planning staat voor de Tour de France en verder mikt op een WK-selectie en Parijs-Roubaix.