woensdag 11 oktober 2023 om 08:17

Terug op het oude nest: Caleb Ewan tekent bij Jayco AlUla

Vandaag werd bekend dat Caleb Ewan na vijf seizoenen zal vertrekken bij Lotto Dstny, maar de Australische sprinter heeft ook al een nieuwe werkgever gevonden voor komend seizoen. Ewan keert terug op het oude nest en zal in 2024 uitkomen voor Jayco AlUla.

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar het is nu ook definitief: Caleb Ewan rijdt in 2024 niet meer voor Lotto Dstny. Beide partijen kwamen tot een overeenstemming om het lopende contract te beëindigen. De zoektocht naar een nieuwe ploeg duurde echter niet lang, want Jayco AlUla heeft de komst van Ewan inmiddels bevestigd. De 29-jarige Australiër keert zo terug naar de ploeg, waar hij zijn profcarrière begon.

Ewan maakte eind 2014 zijn profdebuut voor (toen nog) Orica GreenEDGE en reed uiteindelijk vier volledige seizoenen voor deze formatie. In die jaren won hij 29 wedstrijden, waaronder etappes in de Giro d’Italia en Vuelta a España en liefst zeven ritten in de Tour Down Under. Eind 2018 besloot hij over te stappen naar (destijds) Lotto Soudal, maar Ewan maakt nu weer de omgekeerde beweging en zal in 2024 dus uitkomen voor Jayco AlUla.

En daar is Brent Copeland, de algemeen manager van Jayco AlUla, erg blij mee. “Caleb heeft geen introductie nodig. Hij heeft al ongelofelijke resultaten behaald en we weten wat we van hem kunnen verwachten. Hij is een van de snelste sprinters ter wereld. Het is heel bijzonder dat een Australische renner van zijn kaliber weer deel zal uitmaken van onze ploeg. Het geeft ons nog een extra, geweldige optie voor de sprints.”

Een tweede (top)sprinter, naast Groenewegen

Ewan zal als tweede topsprinter worden uitgespeeld door de ploeg, naast Dylan Groenewegen. “Dat ik weer zal uitkomen voor Jayco AlUla, doet me veel. Ik kende er al een succesvolle periode en ik heb ook goede herinneringen aan mijn eerste jaren bij deze ploeg. Het is fijn om straks weer deel uit te maken van een Australische cultuur, met renners en stafleden die Engels spreken. Het is heel bijzonder om als Australiër voor een Australisch team te rijden.”

“Ik keer nu terug als een meer ervaren renner. Ik heb de voorbije jaren grote wedstrijden gewonnen, maar ik heb me ook als renner en mens weten te ontwikkelen. Ik kijk ernaar uit om nu meer als leider te fungeren, maar ook om de jonge Australische renners binnen de ploeg te helpen. Om zo ook iets terug te geven aan de ploeg. Ik wil in 2024 vooral weer wedstrijden winnen”, is Ewan ambitieus.