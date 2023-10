woensdag 11 oktober 2023 om 08:00

Ploeg bevestigt: wegen Lotto Dstny en Caleb Ewan scheiden

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar het is nu ook definitief: Caleb Ewan rijdt in 2024 niet meer voor Lotto Dstny. Beide partijen kwamen tot een overeenstemming om het lopende contract te beëindigen. “We zijn blij dat Caleb zijn carrière elders kan voortzetten”, geeft CEO Stéphane Heulot aan in een persbericht.

De 29-jarige Ewan had nog een contract tot eind 2024 bij Lotto Dstny, maar was op een zijspoor beland bij de Belgische formatie. “Caleb heeft veel gewonnen voor het team en daar zijn we hem enorm dankbaar voor”, laat Heulot weten. “En net als in een relatie of huwelijk heb je samen goede en slechte dagen. 2023 was een moeilijk jaar. We weten allemaal dat Caleb veel talent heeft, maar de voorbije maanden kwam dat er niet uit in onze ploeg en dan is het beter om uit elkaar te gaan.”

“We willen Caleb niet tegenhouden in een nieuwe kans die hij krijgt, dus is na onderling overleg beslist om hem toe te staan ​​zijn carrière elders voort te zetten. We hebben hierover een open gesprek gehad en zijn in onderling overleg tot overeenstemming gekomen om zijn lopende contract te beëindigen.”

En dus komt er een einde aan een vijfjarige, toch succesvolle samenwerking. Ewan won in dienst van Lotto Dstny namelijk 31 wedstrijden, waaronder vijf etappes in de Tour de France en vier in de Giro d’Italia. “Ik heb vijf fantastische jaren beleefd bij Lotto Dstny en heel veel mooie overwinningen met deze ploeg behaald”, blikt Ewan terug op zijn Belgische periode.

“Ik ben dankbaar voor de geweldig mooie tijd met deze warme koersfamilie en voor de vele koersherinneringen die we samen gemaakt hebben, maar het was tijd voor verandering. Na positief overleg kwamen we samen tot een oplossing om mijn doorlopend contract te beëindigen. Ik kan mijn carrière nu elders voortzetten en wens Lotto Dstny nog veel succes de komende jaren.”

Nieuwe eindbestemming: Jayco AlUla

Ewan heeft inmiddels ook een nieuwe werkgever gevonden voor 2024. De rappe man keert na vijf seizoenen namelijk weer terug naar het oude nest en zal volgend jaar uitkomen voor Jayco AlUla. Ewan begon zijn profcarrière eind 2014 bij voorloper Orica GreenEDGE en boekte voor deze formatie ook de nodige successen.