dinsdag 9 januari 2024 om 15:26

Terug naar de basis: KNWU presenteert oranje tenue voor 2024

Sinds het EK van 2022 in München reden de nationale selecties van de KNWU in een overwegend wit tenue, met slechts enkele oranje accenten. Dat viel niet bij iedereen in de smaak. De Nederlandse wielerbond kondigde eerder dan ook aan weer terug te keren naar de klassieke oranje outfits. Het tenue werd vandaag gepresenteerd.

De KNWU en kledingpartner AGU onthulden dinsdag het nieuwe tenue voor 2024. Aan de start van een bijzonder wielerjaar – met onder meer de Olympische Spelen in Parijs – kleurt het tenue van de KNWU weer oranje. In het ontwerp is een tulp verwerkt en op de armen is de Nederlandse vlag terug te vinden.

En dat is nog niet alles. “Als officiële kledingpartner van de KNWU zorgt AGU voor de meest aerodynamische en innovatieve kleding. Door de nauwe samenwerking van de KNWU en AGU is de kleding geoptimaliseerd voor elke individuele renner en discipline in 2024”, klinkt het in een perscommuniqué.

“Aan het begin van dit Olympische jaar zijn de nieuwste innovaties toegepast op de wielerkleding van de nationale ploeg om tot de beste resultaten te kunnen komen. De kleding is voorzien van de meest aerodynamische technieken, die optimaal comfort bieden tijdens de strijd om medailles”, geeft Björn Jeurissen, CEO van AGU, aan.

De baanwielrenners die van 10 tot en met 14 januari zullen deelnemen aan het EK baanwielrennen in Omnisport Apeldoorn, zullen te bewonderen zijn in het tenue tenue. Harrie Lavreysen, Marit Raaijmakers en Jeffrey Hoogland zijn enkele bekende namen.