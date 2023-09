Youri IJnsen • zondag 24 september 2023 om 15:43

EK wielrennen 2023 laatste keer voor Nederland in het ‘witte’ tenue: “Weer oranje, zoals het hoort”

De nieuwe kledingsponsor AGU onthulde vorig jaar voor het Europees kampioenschap in München een nieuw tenue voor de KNWU. Opvallenderwijs was het tenue overwegend wit, zeker op televisiebeelden. Puristen misten het oranje, maar bondscoach Koos Moerenhout verklapte onlangs al dat het tenue volgend jaar weer in ere hersteld zal zijn. En dat kan op goedkeuring rekenen van verschillende dragers, vertellen ze aan WielerFlits.

Het EK in Drenthe is de laatste keer dat de wegrenners het witte tenue aan hebben. “Maar het lijkt echt oranje, hoor”, zeggen Olav Kooij, Demi Vollering en Mike Teunissen in koor. “Ik vind het huidige tenue ook niet lelijk”, zegt laatste. “Maar ik vind wel dat het oranje bij Nederland hoort, dat is beter.” Vollering gaat daar in mee. “Ook omdat het speciaal is. Als het over de Nederlandse selectie gaat, spreken ook andere landen over Oranje. Bij België spreek je niet over Blauw. Dat hoor ik nu ook veel buitenlandse renners zeggen: ‘Waarom is jullie tenue nu deze kleur?’.”

“Het is ook logisch”, gaat de winnares van de Tour de France Femmes verder. “Als in het voorbeeld van net, België ineens in het wit zou rijden in plaats van het blauw. Dan begint ook iedereen daarover te praten: ‘Wat doen jullie nou?’.” Toch beamen Teunissen en Kooij dat de kleur van het tenue het gevoel voor hen niet verandert. “Wat het design ook is, het is altijd mooi om een oproep voor de nationale selectie te krijgen en voor je land te koersen”, vindt de sprinter. “Ik moet ook zeggen dat ik me met een design niet heel erg bezig houdt. Ik ben niet echt een showpony, haha.”