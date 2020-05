Terneuzen over start Scheldeprijs: “De vooruitzichten zijn gunstig” donderdag 21 mei 2020 om 12:17

Het is nog altijd niet zeker of Terneuzen dit najaar de startplaats kan zijn van de Scheldeprijs. De Zeeuwse plaats is het al twee jaar, maar vanwege de coronacrisis is het onduidelijk of daadwerkelijk van Nederland naar België gekoerst kan worden. “De vooruitzichten zijn gunstig. Als het goed blijft gaan, is er veel mogelijk”, zegt wethouder Jack Begijn van Terneuzen tegen PZC.

“De grote wielerklassiekers en grote rondes kregen voorrang, waardoor het voor de Scheldeprijs allesbehalve gemakkelijk was om nog een plekje op de kalender in het najaar te bemachtigen”, aldus Begijn. “Dat is toch gelukt en het is mooi dat de wedstrijdorganisatie daarbij wederom aan Terneuzen heeft gedacht als startplaats.”

Voorzitter Jack Vissers van de organisatie heeft al laten weten te twijfelen over de mogelijkheid om van Terneuzen naar Schoten te rijden op 14 oktober, de nieuwe datum van de Scheldeprijs. Een verplaatsing van de start naar Schoten is een van de alternatieven.

‘Terneuzen is toe aan een feestje’

Wethouder Begijn van Terneuzen sluit zich aan bij Vissers. “Het blijft afwachten. Vooralsnog zullen we geen bijkomende maatregelen in verband met het coronavirus afkondigen voor de Scheldeprijs. Mocht dat onverhoopt nodig zijn, dan kunnen we alsnog snel handelen aangezien onze burgemeester Jan Lonink voorzitter is van de veiligheidsregio Zeeland”, aldus de wethouder.

Aan enthousiasme geen gebrek in Zeeuws-Vlaanderen. “Dit is een uitgelezen kans”, zegt Begijn. “Helaas konden al diverse grote evenementen in Terneuzen niet doorgaan en de bevolking zit inmiddels al lang in de lockdown. Ik merk dat Terneuzen toe is aan een feestje en dit evenement zou perfect in dat plaatje passen.”