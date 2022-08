Teleurstelling bij Jimmy Janssens na vierde plaats: “Ik heb niet echt een sprint”

Video

Jimmy Janssens zat in de zevende rit van de Vuelta a España in de vroege vlucht. Die ontsnapping streed uiteindelijk ook om de zege, maar Belg Janssens strandde op plek vier. “Ik kan een rit winnen. Anderen denken misschien van niet, maar ik wel. Ook de ploeg geeft mij heel veel vertrouwen.”

“Het was heel lastig vandaag. We kregen niet veel ruimte van het peloton. In het begin kregen we zelfs maar 30 seconden voorsprong”, vertelde de renner van Alpecin-Deceuninck na afloop aan onder meer WielerFlits. Nadat de Belgische ploeg gisteren met Jay Vine won, was ook vandaag het doel om de rit te winnen. “Teleurstelling overheerst nu.”

De 33-jarige Janssens rijdt voornamelijk in dienst van zijn kopmannen, toch is de Kempenaar overtuigd dat hij ook kan winnen. “Ik kan een rit winnen. Anderen denken misschien van niet, maar ik wel. Ook de ploeg geeft mij heel veel vertrouwen.”

“Dat ik vaak in dienst rijd, zorgt er wel voor dat ik soms vergeet wat een finale rijden is. Daarnaast heb ik ook niet echt een sprint. Misschien had ik meer moeten gokken in de finale”, aldus Janssens.