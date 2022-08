Teleurgestelde Steff Cras verlaat Vuelta na val: “Dit was het grootste doel van dit seizoen”

Steff Cras was zaterdag de eerste opgever in de Ronde van Spanje 2022. De Belg van Lotto Soudal kwam in de finale van de tweede rit ten val en kon zijn weg niet vervolgen. “Het maakt me verdrietig dat ik de Vuelta zo vroeg moet verlaten”, reageert Cras op sociale media.

“Door omstandigheden buiten mijn controle ging ik tegen de grond”, zegt hij over zijn valpartij, waarbij ook Wout Poels en Cras’ ploeggenoot Kamil Malecki betrokken waren. “Dat had zware gevolgen: gebroken elleboog, scaphoid (een scheepsvormig botje in de pols, red.) en vinger. Het was mijn grootste doel van het seizoen. Ik heb wat tijd nodig om fysiek en mentaal te herstellen, maar ik wens mijn vrienden van Lotto Soudal het beste.”

Cras werd dit jaar vijfde in de door Jakob Fuglsang gewonnen Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes. Kort daarop eindigde hij als veertiende in het Critérium du Dauphiné. In de Vuelta a España, die hij vorig jaar als twintigste afsloot, zou Cras opnieuw opnieuw mikken op een goede einduitslag.