Vuelta 2022: Steff Cras komt ten val en moet opgeven

Voor Steff Cras zit de Vuelta a España 2022 erop. De 26-jarige Belg kwam tijdens de tweede etappe, op een kleine twintig kilometer van de streep, ten val en was zwaar gehavend. Hij kon zijn weg niet vervolgen.

Bij de val, die gebeurde in aanloop naar de tussensprint op Vliegbasis Soesterberg, waren ook Wout Poels en Cras’ ploeggenoot Kamil Malecki betrokken. De Nederlander en de Pool konden hun weg vervolgen, maar Cras bleef liggen. Niet veel later kwam het nieuws dat hij uit de wedstrijd was gestapt. Het is nog niet duidelijk welke blessures Cras precies heeft opgelopen.

Uitvallers

Etappe 2