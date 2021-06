Teleurgestelde Lars van den Berg: “Voelde me klaar om voor de zege te sprinten”

In Parijs-Camembert kwam Lars van den Berg in de buurt van zijn eerste profoverwinning. De renner van Groupama-FDJ was mee in de kopgroep die om de zege streed, maar na een lekke band in volle finale was de vierde plaats het hoogst haalbare voor de talentvolle Nederlander.

“Ik voelde me echt heel goed”, beschouwt Van den Berg na op de website van zijn werkgever. “Ik viel in de finale meerdere keren aan en wist uiteindelijk met drie andere renners te ontsnappen. Op de laatste beklimming had ik het lastig, maar ik kon het volhouden. Ik voelde me klaar om voor de zege te sprinten.”

Maar het lot besliste anders. Een steentje in een afdaling kost Van den Berg een kans op zijn eerste zege en – niet onbelangrijk – een flinke lading Camembert. “Na de lekke band waren mijn kansen verkeken. Daarna heb ik nog alles gegeven om het peloton voor te kunnen blijven. Ik ben blij met mijn vorm en vierde is op zich natuurlijk een goed resultaat, maar als je voelt dat je kunt winnen is het teleurstellend.”