Dorian Godon wint tweede opeenvolgende Parijs-Camembert, Van den Berg vierde

Dorian Godon heeft voor het tweede jaar Parijs-Camembert op zijn naam geschreven. In de zesde manche om de Coupe de France was de Franse renner van AG2R Citroën Pierre-Luc Périchon de baas in een sprint-à-deux. Lars van den Berg deed lang mee voor de overwinning, maar hij kreeg af te rekenen met pech. Hij moest in de sprint om de derde plaats het hoofd buigen van Geoffrey Bouchard.

Twee Belgische renners kregen vrijwel direct na de start de vrijheid van het peloton. Elias Van Breussegem (Tarteletto-Isorex), Boris Vallée (Bingoal Pauwels Sauces WB) kregen vooraan het gezelschap van Julien Morice (B&B Hotels p/b KTM). Later zouden met Pierre Rolland en Thibault Ferasse nog twee ploeggenoten van Morice vooraan post komen vatten.

Een succesvolle onderneming was het echter niet. Net na de tweede finishpassage was alles te herdoen, waarna het peloton explodeerde op het heuvelachtige parcours in de kaasstreek. Een duo van AG2R Citroën bestaande uit Geoffrey Bouchard en titelverdediger Dorian Godon zou om de winst mogen strijden met Pierre-Luc Périchon (Cofidis) en de Nederlander Lars van den Berg (Groupama-FDJ).

Bouchard werd in de finale reglementair uit het wiel gereden. De 22-jarige Nederlander zag in de laatste vijf kilometer zijn winstkansen verdampen door een lekke voorband. Zodoende mochten twee oud-winnaars van de wedstrijd (Périchon won in 2012) gaan sprinten om de zege in de 1.1-koers. Godon trok uiteindelijk de zege voor het tweede jaar op rij naar zich toe. En passant nam de Fransman ook nog 73 kilo kaas mee naar huis. De winnaar van Parijs-Camembert krijgt immers naar goede traditie zijn lichaamsgewicht in camembert mee naar huis.