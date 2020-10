Telenet Baloise Lions wordt Baloise Trek Lions

De kogel is door de kerk: vanaf 1 januari 2021 zal Telenet Baloise Lions door het leven gaan als Baloise Trek Lions. ‘Baloise Insurance en Trek Bikes zorgen in deze moeilijke periode voor een extra inspanning’, zo valt er te lezen in een persbericht.

Sven Nys, sportief manager van de veldritformatie, is opgelucht. “Onze trouwe partners Baloise Insurance en Trek Bikes erkennen dat het veldrijden op dit moment geen makkelijke periode doormaakt. We zijn dan ook enorm dankbaar te kunnen melden dat zij in deze moeilijke periode een extra inspanning ter ondersteuning van ons project willen leveren.”

“Samen met Baloise en Trek hebben we enorm veel vertrouwen in ons team en het project dat we uitrollen met onze opleidingspyramide. Samen willen we blijven bouwen en vechten voor deze mooie sport. The future is bright, zeker met Shirin Van Anrooij en Thibau Nys die Toon Aerts en Lucinda Brand zo goed aanvullen. Maar eerst moeten we samen deze uitdagende periode overwinnen.”

Continuïteit

Bart Walraet, als directeur marketing en communicatie verbonden aan Baloise Insurance, legt uit. “Baloise Insurance wordt eerste naamsponsor van Baloise Trek Lions en daar zijn we heel enthousiast over. We zijn een duurzame verzekeraar met een hart voor sport en met deze extra investering dragen we bij tot de continuïteit van dit mooie project in het veldrijden, ook in moeilijke tijden.”

De ploeg is goed aan het nieuwe veldritseizoen begonnen, aangezien Toon Aerts al wist te zegevieren in de poldercross van Kruibeke en de Superprestige van Gieten. Ook Lucinda Brand was al succesvol. Eind vorig jaar werd al duidelijk dat de ploeg na 2020 verder gaat zonder Telenet als hoofdsponsor. “Vanaf 2021 willen we een vernieuwende formule introduceren in de sponsoring voor ons team”, zo vertelde Nys.