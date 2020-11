Telenet Baloise Lions gaat teamleden testen in coronatestpost

Vanaf volgende week moet iedereen in het veldrijden een negatieve coronatest voorleggen: zowel renners, hun entourage als de jury en media. Dat vereist extra organisatie van renners en ploegen. Telenet Baloise Lions bouwt daarom voor elke wedstrijd een eigen ‘coronatestpost’ op.

Na een evaluatie van de eerste periode van het crossseizoen en rekening houdend met de huidige situatie rond het coronavirus, heeft de Belgische bond zijn protocol aangepast. Zowel renners, mecaniciens, begeleiders als juryleden, media en andere medewerkers moeten voorafgaand aan elke wedstrijd worden getest en dienen een negatieve PCR- of antigeentest voor te leggen. Het nieuwe protocol gaat in vanaf de X²O-manche in Kortrijk op 28 november.

Telenet Baloise Lions neemt het testwerk zèlf in handen, meldt Het Laatste Nieuws. Teammanager Sven Nys legt uit: “Voor elke cross bouwen we op weg naar of in de buurt van de locatie van de bewuste wedstrijd binnen een afgesloten ruimte onze eigen ‘coronatestpost’ op. Elk lid van het team dat op de wedstrijd actief is, zal er door ploegdokter Jan Mathieu aan een sneltest worden onderworpen.”

Tijdsslot

De internationale wielerunie UCI geeft de voorkeur aan de PCR-test, maar voor de nationale bond van België volstaan een antigeen- of sneltest. “Een negatief resultaat keurt de persoon in kwestie goed voor de dienst, waarna hij of zij na ontvangst van een attestje probleemloos kan doorrijden naar de cross”, aldus Nys. Renners krijgen een tijdsslot wanneer ze ter plaatse moeten zijn, zodat er geen stress ontstaat.

Volgens Nys kost de coronatestpost zijn ploeg ongeveer 15.000 euro extra.