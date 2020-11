Belgische Wielerbond verplicht veldrijders én entourage negatieve coronatest voor te leggen

Na een evaluatie van de eerste periode van het veldritseizoen en rekening houdend met de huidige situatie rond Covid-19, heeft Belgian Cycling zijn protocol aangepast (lees: verstrengd). Belangrijkste wijziging: vanaf volgende week moet iedereen een negatieve test voorleggen: zowel renners, hun entourages als de jury en media.

“Van alle profsporters waren de veldrijders de enigen die geen coronatest moeten voorleggen om aan wedstrijden deel te nemen. Dat viel niet langer te verantwoorden”, vertelt Eddy Lissens van Belgian Cycling. “Dus moesten de nodige aanpassingen gebeuren.”

De belangrijkste wijzigingen:

* Aangepaste opstelling in start- en oproepzone: (alleen van belang voor renners en verzorgers, zie pagina 13)

Doel is meer afstand te creëren tussen de verzorgers onderling.

* Minder mecaniciens en een betere spreiding ervan in de materiaalpost

De materiaalpost wordt opgesplitst in 15 boxen en de mecaniciens worden netjes verspreid. Bovendien wordt onderscheid gemaakt tussen de eerste dertig renners van de UCI-ranking op de deelnemerslijst. Zij hebben recht op twee mecaniciens, al de anderen slechts op één. Waar dus vroeger maximaal 150 mensen in de post plaats vatten (75 x 2), wordt dat nu maximaal 105 (30 x 2 en 45 x 1)

* Aanpassing van de deelname-voorwaarden:

Onder de vooraf ingeschreven renners zal de selectie van de deelnemers als volgt gebeuren:

1) Renners met een startcontract bij de organisator (minimum 100 EUR) dat zal doorgegeven worden voor de fiscale aangifte.

2) Renners van de top-50 van de UCI-ranking

3) Renners aangesloten bij Belgisch UCI crossteam, selectie volgens UCI-ranking, desgevallend nationale ranking.

4) Renners aangesloten bij een UCI professioneel crossteam, selectie volgens UCI-ranking.

5) Renners met een Belgische vergunning met UCI-punten, selectie volgens UCI-ranking.

6) Renners met een profstatuut aangesloten bij een Belgisch UCI team, selectie volgens UCI-ranking, desgevallend nationale ranking.

7) Renners aangesloten bij een UCI crossteam en met UCI-punten, selectie volgens UCI-ranking.

8) Renners met UCI-punten, selectie volgens UCI-ranking.

Concreet betekent dit dat de elite zonder contract-renners uit de boot zullen vallen. “Logisch”, zegt Lissens. “Uiteindelijk is alleen profsport toegestaan in tijden van Covid-19.”

* Voorafgaande testing is een vereiste

Zowel renners, mecaniciens, begeleiders als jury-leden, media en andere medewerkers moeten voorafgaand aan elke wedstrijd worden getest en dienen een negatieve PCR- of antigeentest voor te leggen.

De internationale wielerunie UCI benadrukt dat het de voorkeur geeft aan de PCR-test. Toch zal voor Belgian Cycling een antigeen- of sneltest volstaan. Deze kan tot 24u voor de wedstrijd worden afgenomen. De extra kost die deze test meebrengt, zijn voor rekening van de renners en/of hun werkgever.

Het volledige protocol – met alle wijzigingen in rood – kan u hier nog eens rustig nalezen. Het nieuwe protocol gaat in vanaf de X2O-manche in Kortrijk op 28 november. Dat geeft de teams de tijd zich te organiseren