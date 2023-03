Tegenvaller voor Team DSM: Charlotte Kool moet passen voor Drentse koersen

Zoek in de Drentse Acht van Westerveld en de Ronde van Drenthe niet naar Charlotte Kool. De sprintster van Team DSM was de aangewezen kopvrouw van Team DSM, maar is ziek en dus niet in staat om te koersen.

Kool was met haar rappe benen een van de favorieten voor de koersen in Drenthe. De 23-jarige Nederlandse mag dit seizoen, na het vertrek van Lorena Wiebes naar SD Worx, volledig haar eigen kans gaan in de sprints. Dit resulteerde in de eerste editie van de UAE Tour al in twee ritoverwinningen. Kool was in de Verenigde Arabische Emiraten twee keer veel te snel voor oud-ploeggenote Wiebes.

Kool kwam na de UAE Tour ook nog in actie in Omloop Het Nieuwsblad, maar kwam in de Vlaamse openingsklassieker niet verder dan een 97ste plaats in de daguitslag. “Ik vind het echt jammer dat ik de Drentse Acht van Westerveld en de Ronde van Drenthe moet missen vanwege ziekte, maar ik keer snel weer terug! Ik herstel goed en ik wens de ploeg alle succes”, laat ze weten via social media.

Daniek Hengeveld is opgeroepen als vervangster van Kool voor de Drentse Acht van Westerveld. Deze koers staat vrijdag op het programma. De Ronde van Drenthe (WWT) zal zaterdag plaatsvinden.

