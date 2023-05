Tegenvaller voor Chris Froome: Brit haakt geblesseerd af voor Ronde van Hongarije

Chris Froome zou deze week eigenlijk deelnemen aan de Ronde van Hongarije (10-14 mei), maar de 37-jarige Britse klimmer maakt geen deel uit van de definitieve selectie van Israel-Premier Tech. Froome heeft namelijk last van een kleine – onbekende – blessure.

De viervoudig Tourwinnaar is volgens meerdere bronnen fysiek niet helemaal okselfris en moet dus passen voor de Hongaarse rittenkoers. Israel-Premier Tech, de ploeg van Froome, begint vandaag met Jakob Fuglsang (die zijn comeback maakt na blessureleed), Ben Hermans, Itamar Einhorn, Reto Hollenstein, Taj Jones en Rick Zabel aan de 44ste editie van de Ronde van Hongarije.

Froome heeft sinds de start van het wielerseizoen 23 koersdagen in de benen, maar wist zich nog niet te onderscheiden in het tenue van Israel-Premier Tech. Vorige maand kwam hij nog in actie in de Ronde van Romandië. In de Zwitserse wielerkoers kwam hij niet verder dan een 97ste plaats in het eindklassement.

Froome hoopt zich de komende twee maanden te verzekeren van een plaats in de Tourselectie van Israel-Premier Tech. Vorig jaar nam hij nog deel aan de Franse ronde en liet hij – met een derde plaats in de bergrit naar Alpe d’Huez – weer iets van zijn oude klasse zien.