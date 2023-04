Jakob Fuglsang is hersteld van ontsteking in teelbal en kondigt rentree aan

Jakob Fuglsang kwam dit seizoen nog nauwelijks in actie. De Deen stapte eind februari uit de UAE Tour, zijn eerste wedstrijd van het jaar, vanwege een ontsteking in zijn linker teelbal. Inmiddels zit de 38-jarige renner weer op de fiets en als alles goed gaat, zal hij in de Ronde van Hongarije (10-14 mei) zijn comeback maken.

Epididymitis is een acute of chronische ontsteking van de epididymis (bijbal), wat gepaard gaat met een zwelling, scrotale roodheid en/of pijn. Fuglsang werd opgenomen in het ziekenhuis en moest een antibioticakuur van drie weken ondergaan. Nu kan hij dus weer trainen.

“Ik ben heel gemotiveerd om weer op de fiets te springen”, zegt Fuglsang in een persbericht van Israel-Premier Tech. “Het was moeilijk om zolang langs de zijlijn te staan. Nog moeilijker is het om te weten dat ik de Ardennenklassieker, die tot mijn favoriete koersen behoren, zal moeten missen. Het seizoen is echter lang en ik kijk er erg naar uit om weer te koersen.”

