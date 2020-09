Tegenvallende Elia Viviani kampt met een voetblessure vrijdag 4 september 2020 om 10:10

Elia Viviani was vorig jaar nog erg succesvol in het tenue van Deceuninck-Quick-Step, maar voor zijn nieuwe werkgever Cofidis wil het maar niet lukken. De Italiaan is nog altijd op zoek naar zijn eerste seizoenzege, maar heeft ook in de Tour de France moeite om zich te plaatsen.

Een zesde plek in de openingsetappe naar Nice, gevolgd door een 33e plaats in de tweede sprintetappe naar Sisteron. In Privas kreeg Viviani niet eens de kans om te spurten, aangezien hij in de finale werd gelost uit het peloton. Wat is er aan de hand met de 31-jarige renner? “Het klopt dat Elia de verwachtingen nog niet kon inlossen.”

Aan het woord is zijn ploegleider Roberto Damiani. “In de eerste rit reed hij echter wel een goede sprint. Er komen nog voldoende kansen”, zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Damiani laat weten dat Viviani last heeft van een voetblessure in de vorm van een cyste. “We kunnen Elia niets verwijten. Hij is professioneel en doet zijn uiterste best.”

Fabio Sabatini

“Hij heeft tijdens de lockdown ook niet stilgezeten. Misschien mist hij nog een beetje competitieritme om echt top te zijn.” Viviani kan in een hectische laatste kilometer rekenen op Simone Consonni en Christophe Laporte, maar zijn steun en toeverlaat Fabio Sabatini, met wie hij al veel successen wist te boeken, maakt geen deel uit van de Tourselectie van Cofidis.

Damiani: “We hadden Saba graag geselecteerd, maar we moesten kiezen.” Voor Viviani is het nog geen verloren Tour, aangezien er op papier nog enkele sprintkansen zijn. Te beginnen met de etappe van vandaag naar Lavaur.