Tegenaanval Ben O’Connor strandt: “De kramp schoot erin”

Ben O’Connor was een van de weinig renners die in de finale van de tweede rit in de Dauphiné nog een tegenaanval plaatste op Lukas Pöstlberger. De Australische klimmer van AG2R Citroën zwom lange tijd tussen de koploper en het peloton in. “Maar net na de top van de klim schoot de kramp er heel erg in”, vertelt hij.

“Op de top van de voorlaatste beklimming viel ik aan”, zegt O’Connor na afloop over zijn demarrage op de Côte de la Forêt. “Het was het proberen waard. Ik denk dat ik daarna wat bevangen werd door de hitte, want ik voelde me eigenlijk heel goed. Ook toen ik de aanval plaatste voelde mij nog goed, maar net na de top schoot de kramp erin.”

Nadat O’Connor werd opgeslokt, bleef hij in het peloton. Maar Pöstlberger bijhalen, dat lukte niet meer. “Toch ben ik blij dat ik het geprobeerd heb. Ik ben blij met mijn niveau nu en hpelijk kan ik in de Alpen meedoen om een ritoverwinning”, aldus de Australiër, die uiteindelijk als 33ste over de finish kwam in Saugues.